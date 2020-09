Große Sause: Bowling-Restaurant Boller Fritze feiert 25-Jähriges

Leipzig

Das Leipziger Bowling-Restaurant Boller Fritze feiert seinen 25. Geburtstag – und alle Bowlingfans sind eingeladen am 26. September mitzufeiern. Für nur zehn Euro pro Bahn und Stunde können Geburtstagsgäste an diesem Tag nach Herzenslust auf die Jagd nach Strikes und Spares gehen. Dazu können an der Bar leckere Cocktails geordert werden. Natürlich haben die Wirtsleute Susi und Samson noch mehr Geburtstags-Überraschungen geplant. Diese werden jetzt aber noch nicht verraten.

Dafür jedoch schon der Termin für den nächsten Sonntags-Brunch. Dieser bietet am 4. Oktober für nur 24,90 Euro pro Person von9 bis 15 Uhr Frühstück, Mittagessen, Filterkaffee und Tee sowie zwei Stunden Bowlingspaß inklusive. Reservierung wird empfohlen.

Boller Fritze

Berliner Straße 69

04129 Leipzig (Eutritzsch)

Tel.: 0341 9020457

www.boller-fritze.de

