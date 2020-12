Happy Dinner Card: Mit LVZ-Abo doppelt sparen

Leipzig

Auch wenn aktuell die Gastronomie noch geschlossen hat, so freuen sich doch viele auf die Tage, in denen sie wieder ihre Pforten öffnet. Nach aktuellem Informationsstand sollte im Januar wieder etwas möglich sein. Ab Januar gilt auch die Happy Dinner Card 2021/2022, mit der Unternehmungslustige wieder auf kulinarische Entdeckungsreise gehen können.

Zu zweit dinieren und die Hälfte sparen

„Liebling, ich lad’ dich ein!“, heißt es dann bald wieder. Mit der Dinner Card ist dies nämlich überhaupt kein Problem. Zu zweit darf mit der Karte diniert werden – dabei lassen Restaurantgäste sich geschmackvoll verwöhnen und sparen jedes Mal circa 50 Prozent.

Anzeige

Mit der Leipziger Happy Dinner Card bleiben einfach keine Wünsche offen: Ob deutsch, italienisch, chinesisch, vietnamesisch, japanisch, mexikanisch, indisch, amerikanisch, orientalisch, mediterran oder international – für jeden Geschmack ist das Passende dabei. Und für Kultur-, Wellness- und Freizeitinteressierte runden attraktive Extras die Card zusätzlich ab.

Der Clou: Pünktlich vor Weihnachten ist sie wieder da, die 23. Ausgabe der Happy Dinner Card – noch rechtzeitig zum Verschenken. Denn die Happy Dinner Card ist nicht personengebunden und somit übertragbar. Damit ist sie das perfekte Weihnachtsgeschenk für die Lieben. Die meisten kennen sie auch schon, denn viele tausend ausgehfreudige Leipziger nennen sie seit Jahren ihr Eigen.

Attraktive Angebote mit der Premium Card

Mit der Premium Card können sie viele attraktive Angebote aus den Bereichen Gastronomie, Kultur, Freizeit und Wellness in Leipzig und Umgebung nutzen. Zusätzlich ist die Premium Card überregional in mehreren 100 Unternehmen in sämtlichen angeschlossenen Städten sowie deren Umland gültig.

Bei Vorlage der Card zahlen die Karteninhaber auch hier zu zweit für zwei Hauptgerichte, Menüs oder Eintrittskarten einen supergünstigen Preis. Das heißt, zu zweit essen und jedes Mal bis zu 50 Prozent sparen.

Hochwertiger Gastro-Guide mit aktuellen Angeboten

Zur Happy Dinner Card erhalten Käufer einen hochwertigen Gastro-Guide, in dem sie sämtliche Angaben und Beschreibungen zu den teilnehmenden Unternehmen finden. Die Card gilt ab dem 2. Januar 2021 bis zum 28. Februar 2022 – ganze 14 Monate Zeit also, die zahlreichen Angebote zu nutzen. Wer dies fleißig tut, hat am Ende seiner Gastroreise nicht nur neue Restaurants kennengelernt und seinen Gaumen erfreut, sondern auch ein paar 100 Euro mehr in seiner Börse.

Für 29,95 Euro gibt es die Happy Dinner Card hier:

Angebot für LVZ-Leserinnen und -Leser:

24,95 statt 29,95 EUR: Leserinnen und Leser der LVZ sparen fünf Euro beim Kauf der Premium Card direkt über die H&W Agentur in Delitzsch. Zusätzlich erhalten sie einen Rabattgutschein über zehn Euro für das Forsthaus Raschwitz.

Zu bestellen unter Kennwort LVZ zum Angebotspreis von nur 24,95 EUR (Versandkosten frei):Tel.: 034202/30950-0 Fax: 034202/30950-95 E-Mail: info@happydinner.de Online-Shop: www.happydinner.de

Von PR/LMG