Herrlicher Herbst am Kulturhaus Eutritzsch

Die Blätter werden bunt, die Tage werden kürzer, die Abende gemütlicher und das Team im Kulturhaus Eutritzsch hält jede Menge kulinarische und kulturelle Finessen bereit. Es ist Zeit für deftige Speisen und gemütliche Rotweinabende im zentralen Idyll in Leipzig, gelegen zwischen Kastanienbäumen und Gärten.

Lagerfeuerromantik

Ein knisterndes Feuer im Ofen gepaart mit Köstlichkeiten aus der Kulturhausküche. Der Herbst hält auch in diesem Jahr wieder viele schöne Überraschungen bereit, wie die blau-weißen Oktoberfestwochen zwischen dem 14. und 28. Oktober mit Brezeln, Weißwurst, hausgemachten Obazda, Haxe und original Wiesn-Festbier aus dem Faß. Die Wärme eines knisternden, gemütlichen Oktoberfestfeuers genießen Gäste am 24. Oktober, am 31.Oktober folgt das schaurige Halloween-Feuer mit Deftigem vom Grill und etwas Musik.

Blauer Himmel und Sonnenschein: Bei gutem Wetter zeigt sich der Freisitz von seiner allerbesten Seite. Quelle: Kulturhaus Eutritzsch

Deftiges vom Büfett

Und wer das Schlachtfestbüfett nicht verpassen möchte, sollte sich den 25. Oktober vormerken. Der Klassiker, das Martinsgänse-Büfett mit feinem Apfelrotkohl und Thüringer Klößen findet am 15. November statt. Eine Reservierung ist immer von Vorteil und sowohl telefonisch unter der Nummer 0341 2231605 als auch per E-Mail möglich.

Mit wärmenden Köstlichkeiten in die kalte Jahreszeit

Auch abseits der Termine können die Gäste wie in den vergangenen Jahren Ente ohne Ende mit Thüringer Klößen, Apfelrotkohl oder Rosenkohl oder allerlei anderen herbstlichen Genüssen schlemmen. Selbstverständlich müssen sie auch nicht auf Punsch oder Glühwein verzichten, kalt wird es ihnen also auf keinen Fall. Die kleinen Gäste können nach dem Toben auf dem Spielplatz ein Eis oder eine heiße Schokolade naschen.

Kulturhaus Eutritzsch | Thaerstraße 39 | 04129 Leipzig (Eutritzsch) | Tel.: 0341 2231605 | www.kulturhauseutritzsch.de | E-Mail: info@kulturhauseutritzsch.de

