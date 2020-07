Leipzig

Täglich von 12 bis 17 Uhr kostet das Ferienbowling für sie 3,50 Euro pro Person und für insgesamt zwei Stunden. Leihschuhe und ein kleines Softgetränk gibt es gratis dazu. Eltern zahlen 6,50 Euro inklusive Leihschuhe.

Sportliche Aktivität und kulinarischer Genuss lassen sich beim Sonntagsbrunch am 2. August bestens verbinden. Für nur 22 Euro pro Person können Gäste von 9 bis 15 Uhr das Rundum-Wohlfühl-Paket aus Frühstück, Mittagessen, Filterkaffee und Tee sowie zwei Stunden Bowling genießen. Hoch her geht es am 26. September auf der großen Geburtstagssause „25 Jahre Boller Fritze“ mit Festzelt, Bierwagen, Grill und Live-Musik. Der Eintritt zur Party ist frei.

Anzeige

BowlingrestaurantBoller Fritze

Weitere LVZ+ Artikel

Berliner Straße 69, 04129 Leipzig (Zentrum)

Tel.: 0341 9020457

www.boller-fritze.de

Von PR