Leipzig

Wie man merkt, wann der kulinarische Frühling beginnt? An den frischen Fischgerichten, die traditionell im März auf die Tische der Gastwirtschaften kommen.

Im seit Generationen familiengeführten Lokal Zill’s Tunnel hält man mit hausgemachter sächsischer und deutscher Küche die kulinarischen Traditionen in Ehren. Da verwundert es nicht, dass es zum beginnenden Frühling eine umfangreiche Fischkarte gibt mit frischen Gerichten See und Meer von Wildlachsfilet bis Kabeljau.

Bei den landestypischen Speisen, die auf alte Art zubereitet und dabei neu interpretiert werden, schmeckt der Frühling – noch mal so gut schmeckt es bei schönem Wetter auf dem Freisitz mit mediterranem Flair. Hier kann man bald wieder „oben ohne“ genießen, denn Anfang April startet endlich wieder die Biergartenzeit.

Aber Vorsicht: Das älteste und bei Leipzigern wie Gästen gleichermaßen beliebte Kneipenviertel am Markt wurde im Volksmund gern mal als „Bermuda Dreieck“ bezeichnet – in lauen Nächten tauchen hier so einige ab ins Nachtleben ... oder in eines der beiden Gästezimmer über Zill’s Tunnel. Die sind praktischerweise nur eine Treppe entfernt.

In den fünf Gasträumen des Restaurants können auch Feiern ausgerichtet werden. Über einen Gutschein zum Essen oder Übernachten in Zill’s Tunnel freuen sich die Beschenkten sowieso.

Zill’s Tunnel Barfußgäßchen 904109 Leipzig (Zentrum)Tel.: 0341 9602078www.zillstunnel.de

Von PR/LMG