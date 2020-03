Leipzig

Ausmisten, Entschlacken, Erneuerung – so lautet das Motto des Frühjahrs 2020 im Hotel Markkleeberger Hof. Passend dazu dreht sich im Loewen Restaurant am Sonntag, 5. April, alles um die gesunde Ernährung. Können Lebensmittel heilen? Was heißt „ausgewogen“ ernähren? Welche Ernährungsweise ist ideal? Und gilt das auch für Ältere? Von 16 bis 18 Uhr gibt es nicht nur die Antworten darauf und Orientierung im Ernährungsdschungel, sondern auch frische und frühlingshafte Kost aus der Küche.

Tipp: Frühlingsfrische Gerichte gibt es auch am 29. März und 26. April zum „Trödel“ Brunch mit Live-Musik. Schlemmen, stöbern und feilschen ist an diesen Tagen erwünscht. Für 19,90 Euro pro Person kann reserviert werden.

Loewen Restaurant im Markkleeberger Hof Städtelner Straße 122-12404416 Markkleeberg Tel.: 034299 70580 www.markkleeberger-hof.com

Von PR/LMG