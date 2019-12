Leipzig

Wenn um Mitternacht die Glocken der Taborkirche läuten und das Feuerwerk den Himmel erleuchtet, dann ist der Höhepunkt des alten Jahres im Ristorante Don Giovanni erreicht. Die beliebte Silverparty steht in diesem Jahr ganz unter dem Gangster Motto der 20er Jahre „ Al Capone“ mit dem Dresscode in schwarz/weiß. Das Paar mit dem schönsten Outfit wird zum Sieger des Abends gekürt. Ab 19 Uhr werden die Gäste mit einer fesselnden Oper in fünf Gängen mit den Lieblingsspeisen der damaligen New Yorker Mafiosi verwöhnt.

Nach Meyer Lanskys Aperitiv gibt es einen kulinarichen Gruß aus Corleone. Zum 1. Akt ein Vitello Tonnato – Lucky Lucianos Leibgericht. Zum Intermezzo Tagliatelle Tartufato – edle Trüffelpasta war beliebt bei Paul Castellano. Zum 2. Akt Al Capones Leibgericht Petto di Fagiano – Sousvide gegarte Fasanenbrust im Parmaschinkenmantel. Das Finale Dolce Vita Sicilia rundet eine Desservariation von Canolo Siciliano, Tiramisu und Limoncello ab.

Für Partystimmung sorgt das Tanzprogramm und für unvergessliche Augenblicke die beliebte Fotobox mit Fotos gleich zum Mitnehmen. Die Silvesterparty kostet mit Eintritt 89 Euro. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Die letzen Tickets können jederzeit zu den Öffnungszeiten mit verbindlicher Tischreservierung im Ristorante Don Giovanni erworben werden.

Ein beliebtes Geschenk zu Weihnachten sind die Gutscheine für Kochkurse, Candlelight-Dinner, Grilldinner, Sonntagsfrühstück oder eine romantische Übernachtung im First Class Hotel Don Giovanni, buchbar auf der Webseite.

Don Giovanni

Schwartzestraße 1-3

04229 Leipzig

Tel.: 0341 3088880

E-Mail: hotel@don-giovanni-leipzig.de

www.don-giovanni-leipzig.de

Mehr aktuelle Informationen aus der Theke Aktuelle Gastro-News, Restaurantempfehlungen, Rezeptideen, Gewinnspiele und vieles mehr gibt es hier.

Von PR/LMG