Jetzt reservieren für Martinsgansessen im Schlosskrug Gundorf

Leipzig

Noch bis Ende des Monats sorgt die Küche im Schloßkrug Gundorf für heimatliche Oktoberfestmomente – mit Enten, Haxen, Braten und weiteren deutschen Kulinarik-Klassikern.

Am 11. und 12. November widmet sich die Entenbraterei dann der Martinsgans – Tischreservierungen sind empfohlen. Anschließend wird es besinnlich – es geht auf Weihnachten zu. Und auch, wenn der Schloßkrug an den Weihnachtsfeiertagen schon so gut wie ausgebucht ist – auf die krossen Entenbraten muss niemand verzichten. Dank Außer-Haus-Service fliegen diese fertig zubereitet und vakuumverpackt direkt auf die heimische Festtafel. Rechtzeitiges Vorbestellen wird empfohlen. Das gilt auch für alle, die am 31. Dezember im Schloßkrug das leckere Silvester-Drei-Gänge-Menü genießen möchten.

Anzeige

Schloßkrug Gundorf | Leipziger Straße 204 | 04178 Leipzig (Böhlitz-Ehrenberg) | Tel.: 0341 5501840 | www.schlosskrug-gundorf.de

Guten Appetit!

Von LMG/PR