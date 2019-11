Leipzig

Selgros – Cash & Carry. Hier kaufen Profis und Genießer – ein Leitspruch, der den Leipziger Selgros Cash & Carry-Markt in Eutritzsch genauso treffend beschreibt wie: jung, dynamisch, innovativ und kundenorientiert. Denn im modernen Selgros-Markt in der Maximilianallee 5 findet jeder Kunde seine gewünschten Produkte. Mit mehr als 50 000 Artikeln im Food und Non Food, offeriert Selgros eines der größten Sortimente im deutschen Handel.

Wohlfühlatmosphäre bieten die attraktiv gestalteten und klar strukturierten Themenwelten. Dazu gehören neben der Frisch-Fisch-Abteilung, die große verglaste Obst- und Gemüsehalle mit unterschiedlichen Temperaturzonen sowie die hauseigene Fachmetzgerei mit freiem Blick in den Verarbeitungsbereich. Die große Vielfalt, die Frische der Produkte, die persönliche Beratung und die zahlreichen Aktionen machen den Einkauf zum Erlebnis. Selgros-Kunden finden – Selgros ist mehrwert.

In diesem Jahr feiert Selgros – Cash & Carry sein 60-jähriges Jubiläum. Natürlich zusammen mit den Kunden. Rabattjäger entscheiden sich für eine Jubiläumskarte mit sechs Prozent Ermäßigung.

Profitieren lässt sich auch bei den Black Weeks. Dabei erhält man noch bis 15. November auf jeden Einkauf ein Gewinn-Spiel-Los. Diese Black-Tickets werden am 16. November ausgelost. Damit lassen sich Artikel nach eigener Wahl kostenlos mitnehmen. For free! In der zweiten Woche, vom 18.bis 23. November, gibt es die Black Deals online. Diese bestehen aus drei Deals – seinen Favoriten braucht man jetzt nur noch auswählen.

Gerade in der Vorweihnachtszeit lockt Selgros mit Angeboten und Aktionen. Ganz egal ob Weihnachtsdekorationen, hochwertige Produkte von namhaften Herstellern oder exklusive Weine. Leckeres Fleisch für den Festtagsbraten gewünscht? In der Metzgerei wird Fleisch nach handwerklichen Traditionen hergestellt. Frischen Fisch gibt es an Leipzigs größter Seafood-Theke – am Selgros-Frischeparadies. Selgros verführt mit einer großen Auswahl an Pralinen, Schokolade und Lebkuchen.

Auch der Super-Adventssamstag am 30. November sollte nicht verpasst werden. Dann startet eine Knaller-Verlosung – Lose gibt’s vom 18. bis 29. November zur Rechnung. Gewinner können sich auf zwei Tickets für eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn freuen (inklusive Flug, Hotel und Visum), einem Mini One oder einem Selgros-Schlitten. Mitmachen und sich überraschen lassen. Es lohnt sich!

Selgros Leipzig

Maximilianallee 5

04129 Leipzig

Tel.: 0341 24230

www.selgros.de

