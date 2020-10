Klassische Gerichte, in der Gerichtsschänke zeitgemäß präsentiert

Taucha

Die Gerichtsschänke Taucha, ein gemütliches Restaurant mit einer langen Geschichte, lädt für schöne Momente zum Entspannen und Genießen ein. Die Geschichte des Restaurants reicht bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück, als es als gutbürgerliches Restaurant und Café „Gambrinus“ eröffnet wurde.

Heute treffen traditionelle Gerichte auf eine zeitgemäße Interpretation. Die kleine, sehr sorgfältig gestaltete Speisekarte sorgt garantiert für jede Menge frische Zutaten und saisonale Produkte auf dem Teller. Das Team der Gerichtsschänke interpretiert klassische Gerichte wie Schnitzel oder Wildschweinrücken zeitgemäß und legt dabei viel Wert auf die Liebe zum Detail. Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten ist unübersehbar. Da ist garantiert für jeden Gaumen etwas Passendes dabei.

Während im Restaurant 40 Personen Platz finden, lädt die gemütliche Terrasse im ruhigen Innenhof mit 22 Plätzen vor allem bei schönem Wetter zum Verweilen ein. Wer eher für sich bleiben möchte, ist im Separee mit zehn weiteren Plätzen genau richtig. So findet jeder Gast die perfekte Alternativen für jeden Anlass. Natürlich steht das Team der Gerichtsschänke auch bei der Planung und Durchführung von individuellen Veranstaltungen sehr gern mit Rat und Tat zur Seite.

In den kommenden Wochen ist in dem gemütlichen Restaurant wieder einiges los. Am 21. Oktober und am 17. November kann jeweils ab 17.30 Uhr beim beliebten Racletteplausch in lockerer Atmosphäre über Gott und die Welt geplaudert werden – und das beim traditionellen Schweizer Raclette „Live vom Halben Leib“. Der Bayerische Tag am 25. Oktober steht ab 11.30 Uhr wieder ganz im Zeichen der bayerischen Esskultur – mit einer zünftigen zarten Pfefferhaxe als Hauptgang.

Übrigens: Auch Feiern sind in der Gerichtsschänke in den besten Händen. Wer zum Beispiel noch auf der Suche nach der passenden Lokalität für die jährliche Weihnachtsfeier ist, sollte schnell die nötigen Plätze reservieren und seine individuellen Wünsche angeben.

Gerichtsschänke Taucha | Schlossstraße 6 | 04425 Taucha | Tel.: 034298 429920 | www.gerichtsschaenke-taucha.de

