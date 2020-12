Köstliche Geschenkideen im Weinhaus Vogler

Leipzig

In diesem Jahr hat sie einen echten Knaller bei den Whiskys, sagt Gunda Vogler. Der schottische „Whirlpool Whisky“ Storm Kelpie wird wohl am waghalsigsten produziert. Mitten in stürmischer schottischer See werden die Fässer zum Reifen gelagert – unter größter Anstrengung werden sie von mutigen Menschen ausgebracht und wieder eingeholt. Belohnt wird das mit einem starken Geschmack nach Meer. Und es dient der guten Sache: 10 Prozent des Whisky-Erlöses gehen an Sea Shephard zum Schutz der Maui-Delfine, die genau in dieser schottischen See leben. Ein aufregendes, besonderes Weihnachtsgeschenk!

Davon bietet Gunda Vogler noch mehr: Beliebt ist jedes Jahr aufs Neue die Leipziger Weinsinfonie – die hauseigene Marke mit Weinen und Secco. Aus raren Spirituosen, edlen Weinen und delikater Feinkost packt Gunda Vogler liebevoll und individuell Präsente für Genießer – bereits ab zehn Euro.

Geöffnet ist jetzt schon ab 10 Uhr und an allen Adventssamstagen von 9.30 bis 12.30 Uhr. Wer Wartezeiten vermeiden möchte, kann telefonisch oder per E-Mail an info@weinhaus-vogler.de vorbestellen.

Weinhaus Vogler | Coppistraße 97 | 04157 Leipzig | Tel: 0341 46376732 | www.weinhaus-vogler.de

Von PR/LMG