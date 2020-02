Schkeuditz

Jetzt wird es kriminell: Im Saal des Gasthofes zur Landesgrenze stellt Andreas Stammkötter am 13. März ab 20 Uhr im Rahmen der Buchmesse seinen Leipzig-Krimi „Weiße Mäuse“ vor. Worum geht es? Der Cheftierarzt des Leipziger Zoos stürzt mit seinem Sportflugzeug ab, die Polizei glaubt nicht an einen Unfall. Wer mehr wissen will, sollte vorbeikommen.

Im prachtvollen Saal gibt es Ostersonntag und Ostermontag jeweils ab 11 Uhr Köstlichkeiten aus der Osterkarte. Karfreitag und Ostersonnabend wird ab 11.30 Uhr in der Gaststube serviert.

Tipp: Kurzentschlossene können am heutigen Valentinstag ab 17 Uhr vor Ort einen romantischen Abend genießen. Und ganz neu auf der Speisekarte ist Skrei – ein frischer norwegischer Winterkabeljau.

Gasthof zur Landesgrenze­Äußere Leipziger Straße 10404435 Schkeuditz Tel.: 034204 378085 www.gasthofzurlandesgrenze.de

Von PR/LMG