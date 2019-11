Markkleeberg

Kulinarischer Urlaub am Mittelmeer? Bitte sehr! Das neue Café-Restaurant Strandhaus an der Markkleeberger Seepromenade lädt zur Kreuzfahrt. „Angelegt“ wird in Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Kroatien – aus jedem Land werden Leckereien serviert. Kombinieren lassen sich diese mit hochwertigen Steaks und Weinen.

Auf unterhaltsame sowie kulinarische Events (Wintersaison Küche täglich 11 bis 21 Uhr) können sich die Gäste ebenfalls freuen. Die Palette reicht vom Theater-Dinner, dem Advent- und Christmas-Lunch-Menü bis zum Flammlachs-Loimulohi-Abend, der Silvester-Gala, dem Neujahrskarpfen und vielem mehr.

Natürlich lassen sich im Strandhaus auch Kaffee und Kuchen genießen. Einen Blick auf den Markkleeberger See gibt es von jedem Sitzplatz aus gratis dazu. Schöner als am Mittelmeer!

Café-Restaurant Strandhaus

Seepromenade 2

04416 Markkleeberg

Tel.: 0341 3376580

www.dein-strandhaus.de

Von PR/LMG