Leipzig

Die Küchenchefs aus dem Leipzig Marriott Hotel haben einige Highlights für das Frühjahr parat. Im Frühstücksrestaurant Creme Brühlé bieten sie einmal monatlich von 12 bis 15 Uhr einen Brunch an. Am 12. April gibt es ein österliches Büfett und der Lieblingsmama ist der Muttertagsbrunch am 10. Mai gewidmet. Im Preis von 29 Euro pro Person sind warme und kalte Leckereien sowie eine Getränkeauswahl enthalten.

Eine Prise Tradition, eine Handvoll lokaler Zutaten und ein Spritzer Raffinesse – das ist der Leitgedanke des neuen Restaurants The Local im Erdgeschoss. Das Service-Team freut sich, auch hier saisonale Speisen aus frischen, regionalen Zutaten zu kredenzen. Zusätzlich stellen sie alle zwei Monate ein Lieblingsgericht von Leipziger Hobby-Köchen vor. Den Anfang macht das Kesselgulasch, das vom Küchenchef Dick van Veenen mit zwei Damen des Koch-Treffs von der Mühlstraße 14 e.V. zubereitet wurde.

Creme Brühlé & The LocalAm Hallischen Tor 104109 Leipzig (Zentrum)Tel. Creme Brühlé: 0341 9653160 Tel. The Local: 0341 9653 171

Von PR/LMG