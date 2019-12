Leipzig

In der Traditions- und Begegnungsstätte der Eisenbahner, kurz TBE, steht die gute Laune an oberster Stelle. Ob kultige Sprüche der Belegschaft, gute Livemusik oder satirisches Kabarett – in dieser gastronomischen Einrichtung geht es immer stimmungsvoll zu.

Auch in diesem Jahr lädt das Team zur Feier ins neue Jahr ein. Der Silvesterabend beginnt mit einem Kabarett des „Duo Muggefugg Scheegs“. Danach folgen ein Drei-Gang-Menü, Tanz in zwei Räumen sowie ein Mitternachtsimbiss. Restkarten sind noch erhältlich.

Der Veranstaltungskalender für die nächste Zeit ist bereits gut gefüllt: Am 11. und 12. Januar gastiert die Kultgruppe MTS in der TBE. Am 15. Januar heißt es wieder Feuerzangenbowle mit Film, Menü und Bowle. Und am 8. März wird Frauentag gefeiert.

TBE

Werkstättenstraße 6

04319 Leipzig

Tel.: 0341 6510082

www.tbe-engelsdorf.de

