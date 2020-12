La Grotta Leipzig bietet ganztägig Abhol- und Lieferservice

Leipzig

Frische Pizza – dünn und super knusprig aus dem original italienischen Holzofen: Darauf muss auch zu Weihnachten und zum Jahreswechsel niemand verzichten. Ganz im Gegenteil: Das Team vom La Grotta ist für seine Gäste im Einsatz. Täglich zwischen 11 und 23 Uhr wird das gesamte Angebot, darunter mehr als 100 Pizzen, Pasta, Fisch- und Fleischgerichte, leckere Vorspeisen, Salate sowie hausgemachtes Eis und Desserts, innerhalb Leipzigs nach Hause geliefert – auch an den Weihnachtsfeiertagen und Silvester. Ebenso der passende Wein zum Essen und viele weitere Getränke. In der Weihnachtszeit erwartet die Kunden auch wieder eine weihnachtliche Wochenkarte.

Wer kann, holt seine Bestellung vor Ort ab und unterstützt so die Mitarbeiter. Denn die Nachfrage ist hoch. Vor allem das Mittagsangebot ab 6,90 Euro ist bei jenen, die in der Innenstadt arbeiten, begehrt. Bezahlt werden kann bar oder per PayPal. Alle Angebote finden Kunden online auf www.lagrottaleipzig.de.

PIZZERIA LA GROTTA | Ratsfreischulstraße 8­ | 04109 Leipzig ­|Tel.: 0341 9629974 | www.lagrottaleipzig.de

