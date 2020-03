Leipzig

Ausgezeichnet: Das Bowlingrestaurant Boller Fritze konnte bei der LVZ-Service-WM überzeugen. Die Auswertung hat ergeben: ausgezeichnete Service-Qualität. Wer sich selbst einen Eindruck verschaffen möchte, ist zum Brunchen und Bowlen am 5. April eingeladen. Für 22 Euro pro Person werden Köstlichkeiten vom Frühstücks- und Mittagsbuffet sowie zwei Stunden Bowling geboten.

Am 12. April lädt Boller Fritze zum Osterlunch. Von 10 bis 15 Uhr erwarten Gäste an diesem Ostersonntag allerlei österliche Leckereien wie Weideschaf und Hase. Dazu gibt es Kaffee und Tee. Alles für 22 Euro. „Samson lässt die Puppen tanzen“ heißt es traditionell zum Männertag am 21. Mai. Dabei sind von 10 bis 16 Uhr nur Männer ab 18 Jahre zugelassen.

BowlingrestaurantBoller FritzeBerliner Straße 6904129 Leipzig (Eutritzsch)Tel.: 0341 9020457www.boller-fritze.de

