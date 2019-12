Leipzig

Weihnachten ist, wenn die Familie zusammenkommt und ein köstliches Festessen genießt. Ob Geflügel, Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse oder Käsespezialitäten – nur das Beste sollte es sein. Vor allem frisch! Eine große Auswahl an frischen Lebensmitteln, feinsten Delikatessen, Weinen und Leckereien finden Kunden im Leipziger Frischeparadies, dem Feinkostmarkt in Eutritzsch.

Unterm Dach des Selgros-Marktes erstreckt sich eine Verkaufsfläche von über 700 Quadratmetern. „Privatkunden und Gastronomen finden im Frischeparadies über 12000 Delikatessen aus mehr als 70 Ländern“, ist Betriebsleiter Thorsten Reichel stolz. „Ob Gänse, Enten, Kapaune oder Wachteln – unser umfangreiches Geflügelsortiment sucht in Leipzig seinesgleichen. Wir haben ein starkes Netz regionaler Lieferanten, aber insgesamt ist das Sortiment international: Die Gänse fürs Weihnachtsfest kommen von ausgesuchten Bauernhöfen aus der nahen Region und dem Oldenburger Land. Dreimal in der Woche wird frisch geschlachtetes Geflügel vom Pariser Großmarkt Rungis geliefert.“ Wert auf Qualität und artgerechte Tierhaltung legt der Feinkostmarkt auch bei den Fleischprodukten – so komme das edle Fleisch der Duroc-Schweine aus Thüringen; zartes Lammfleisch aus der Eifel.

Qualität aus artgerechter Haltung: In der Geflügelabteilung im Frischeparadies gibt es nicht nur für die Weihnachtszeit eine große Auswahl. Quelle: André Kempner

Kernstück des Frischeparadieses ist neben der Fleisch- die üppige Frischfischtheke. „Mittlerweile bieten wir wohl eine der längsten Frischfischtheken der Stadt. Unser Fisch wird täglich frisch geliefert und ist teilweise nicht länger als 24 Stunden aus dem Wasser. Das schmeckt man“, so Reichel. „Wir bieten die volle Auswahl an ganzen Fischen aus dem Salzwasser wie Meerbarbe, Cadiz Dorade oder Cadiz Wolfsbarsch. Lachs aus Schottland ist genauso gefragt wie Seafood aus der Bretagne oder Karpfen aus deutschen Gewässern.“ Natürlich lassen auch Austern, Kaviar oder Hummer das Genießerherz höher schlagen.

Mit Blick auf den Endspurt zu Heiligabend und Silvester verweist der Betriebsleiter an den Reservierungsservice: Vorbestellschluss für alle Produkte ist Dienstag, der 17. Dezember. Kundenwünsche werden unter der Nummer 0341 14908110 entgegengenommen.

Und was ist, wenn Ideen für ein Menü fehlen, die Geschmäcker verschieden sind oder die Hektik vor den kommenden Festen zu groß wird? „Wir stellen ein Menü zusammen von der Einkaufsliste bis zur Kochempfehlung.“ Auch an Kurzentschlossene ist gedacht: Am 24. und 31. Dezember können sie sich ihre Wünsche von 8 bis 13 Uhr erfüllen.

