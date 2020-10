Leipzig

Im Süden von Leipzig verzaubert das Cafehaus Flemming in Markranstädt mit Konditorenkunst, die bereits in fünfter Generation ausgeübt wird – an diesem Ort seit über 130 Jahren. In der kalten Jahreszeit steigt besonders die Nachfrage nach den Stollen von Konditormeister Ulli Flemming. Mehr als zehn Sorten stehen zur Auswahl, darunter neben den Klassikern Butter, Mandel, Marzipan oder Mohn auch Apfelsine, Bratapfel, Ingwer und Physalis. Das Geheimnis: ein Traditionsrezept mit erlesenen Zutaten.

Ebenfalls einmalig ist die Leipziger NussSpitzenTorte, ein fluffiger Nussbiskuit mit feiner Marzipandecke für sechs bis acht Personen. Das süße Kunstwerk ist eine Hommage an den Vater von Ulli Flemming, Hubert Flemming, der vor 40 Jahren den Grundstein dafür legte.

Stollen und Torte sind ganz einfach im Onlineshop zu erhalten – etwas günstiger direkt vor Ort im Laden.

Cafehaus Flemming | Schulstraße 2 | 04420 Markranstädt | Tel.: 034205 87428 | www.cafehaus-flemming.com

Von PR/LMG