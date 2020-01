Leipzig

Das Löwen Restaurant im Markkleeberger Hof ist für seine besonderen Events bekannt. Schon am 5. März wartet das nächste Highlight auf Genuss-Liebhaber. Ab 18.30 Uhr werden unter dem Titel „Whisky meets Food“ die besten Whisky-Abfüllungen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, vorgestellt und natürlich probiert. Dazu reicht die Küche passende Snacks. Begleitet wird die Reise durch die Welt der edlen Malz-Destillate von Nico Kermes, Whiskygenießer seit mehr als 20 Jahren. Auf Gäste wartet ein erlebnisreicher Abend. Ein Tipp für Genießer ist auch der traditionelle Sonntagsbrunch mit Live-Musik. Bis April 2020 findet er an jedem letzten Sonntag im Monat statt. Nächste Gelegenheit ist am 26. Januar.

Markkleeberger HofStädtelner Straße 122-124­04416 MarkkleebergTel.: 034299 70580www.markkleeberger-hof.com

Mehr aktuelle Informationen aus der Theke Aktuelle Gastro-News, Restaurantempfehlungen, Rezeptideen, Gewinnspiele und vieles mehr gibt es hier.

Von PR/LMG