Leipzig

Zum Muttertag bietet Spritztour Reisen einen Familienausflug zum Geiseltalsee mit Kaffee und Kuchen sowie anderthalbstündiger Schiffsfahrt. Außerdem können neue Nachmittagstouren gebucht werden, etwa die Fahrt zum Jagdhaus Kössern mit Kostümführung, anschließend zur Schiffsmühle Höfgen zum Kaffee und zur Schiffsfahrt auf der Mulde.

Aber auch eine Spritztour zur Moritzburg in Zeitz mit Besuch der Kinderwagenausstellung im Schloss, Blick in den Dom St. Peter und Paul sowie Kaffee und Kuchen im Schlosspark. Beim Ausflug nach Kriebstein wird nach Kaffee und Kuchen der Talsperrensee mit dem Boot erkundet. Eine traumhafte Kulisse bietet die Seebühne Kriebstein für die Operette „Die Csardasfürstin“, für die am 17. Juli noch Plätze verfügbar sind.

Spritztour ReisenGewerbestraße 10 a04420 Markranstädt Tel.: 0341 86724167www.spritztour-reisen.de

Von PR/LMG