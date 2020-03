Leipzig

Ostern mit der Familie, aber ganz entspannt. Gutes Essen in Hülle und Fülle, aber ohne Stress. Ostereiersuche, aber im Grünen, nicht in der City. All das – und alles mit dem „Stückchen Heimat“ – bietet das Team vom Schloßkrug Gundorf am Osterwochenende. Am Karfreitag lädt das Restaurant von 11 bis 14 Uhr zum Schlemmerbüfett. Am Ostersonntag und -montag wird hier ein leckeres Vier-Gänge-Menü serviert. Reservierungen werden telefonisch oder persönlich gegen Vorkasse entgegengenommen. Neben der Osterofferte kommen natürlich auch die Enten aus der hauseigenen Entenbraterei auf den Tisch. Bald startet auch die Bärlauchsaison mit neuen Gerichten. Aktuelle Infos stehen auf der Website.

Schloßkrug Gundorf Leipziger Straße 20404178 Leipzig (Böhlitz-Ehrenberg) Endhaltestelle Linie 7 Tel.: 0341 5501840www.schlosskrug-gundorf.de

Von PR/LMG