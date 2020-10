Pizzeria La Grotta bietet original italienische Holzofenpizza

Leipzig

Die echt italienische Pizza – riesig, dünn und superknusprig in mehr als 100 Variationen live im Original-Holzofen gebacken – dieses kulinarische Highlight gibt es in der Pizzeria La Grotta in der Leipziger Innenstadt.

Und noch viel mehr: Gäste finden hier außerdem eine Vielzahl italienischer Gerichte wie Antipasti, Pasta, Fisch und Fleisch, dazu eine große Weinkarte und zum krönenden Abschluss hausgemachte Desserts und Eis. All das schmeckt im Wintergarten und – solange das Wetter noch mitspielt – auf dem Freisitz.

Neben den viel gelobten Pizzen sind die saisonalen Wochenkarten beliebt – sie bieten immer etwas Neues, auch zur Weihnachtszeit. Wochentags lockt das Mittagsangebot für 6,90 Euro.

Pizzeria La Grotta | Ratsfreischulstraße 8 | 04109 Leipzig (Zentrum) | Tel.: 0341 9629974 | www.lagrottaleipzig.de

Guten Appetit!

Von PR/LMG