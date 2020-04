Leipzig

Frische Pizza aus dem Holzofen und traditionelle italienische Gerichte aus dem La Grotta Leipzig: Darauf muss auch in der aktuellen Situation niemand verzichten. Weil Restaurants und Gaststätten zur Eindämmung des neuartigen Corona­virus ihre Gäste momentan nicht vor Ort bewirten dürfen, hat das La-Grotta-Team umorganisiert. Zwischen 11 und 23 Uhr wird das gesamte Angebote – darunter Pizza, Pasta, Fisch- und Fleischgerichte, leckere Vorspeisen, Salate und auch hausgemachte Desserts – innerhalb Leipzigs durchgehend nach Hause geliefert. Wer kann, holt sein Essen ab und unterstützt so die Mitarbeiter. Denn die Nachfrage ist hoch. Vor allem das Mittagsangebot ab 5,90 Euro ist bei jenen, die in der Innenstadt arbeiten, begehrt. Bezahlt werden kann bar oder per PayPal. Das Speisenangebot finden Kunden auf www.lagrottaleipzig.de.

PIZZERIA LA GROTTARatsfreischulstraße 8­ 04109 Leipzig ­(Zentrum)Tel.: 0341 9629974/5www.lagrottaleipzig.de

Von PR/LMG