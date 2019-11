Leipzig

Gesunde Ernährung, Schulverpflegung, sichere Lebensmittel, Wertschätzung regionaler Produkte: Das waren am 4. November 2019 die zentralen Themen bei der Podiumsdiskussion mit Starbesetzung auf dem DEHOGA Forum zur Fachmesse „ ISS GUT!“ in Leipzig.

In angeregter Runde diskutierten Johann Lafer, einer der bekanntesten Fernsehköche Deutschlands, mit Axel Hüpkes, Präsident des DEHOGA Sachsen, Hans-Joachim Fuchtel, Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit weiteren Gästen aus Politik und Wirtschaft über die aktuelle Situation und Zukunft des Gastgewerbes als Dienstleister und Botschafter mit Blick auf Unternehmer und Gäste.

Thematisiert wurde in der Gesprächsrunde die Stärkung regionaler Produkte, Schulverpflegung und der gesellschaftliche Stellenwert von gesundem Essen. Stargast Johann Lafer sieht trotz vieler positiver Trends und Tendenzen in der Branche dennoch deutlichen Handlungsbedarf beispielsweise im Vermitteln von Wissen über Lebensmittel und ­ Ernährung an die nächste Generation. Es ist wichtig, dass die Menschen ein Verständnis für Regionalität und Nachhaltigkeit entwickeln und den Gastronomen mehr Wertschätzung entgegenbringen.

Die ausgewogene Ernährung von Kindern und Jugendlichen bei der Kita- und Schulverpflegung wurde in der Runde immer wieder thematisiert. „Die Schulverpflegung soll gesund und ausgewogen sein. Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, täglich eine warme, gesunde Mahlzeit zu sich zu nehmen – unabhängig von ­Religion, Herkunft und Hautfarbe“, sagte Axel Hüpkes, der ­wiederholt politische Rahmenbedingungen ansprach, um praktikable Lösungsansätze für eine schmackhafte und gesunde Verpflegung unserer Jüngsten zu ­gewährleisten.

www.dehoga-leipzig.de

Von PR/LMG