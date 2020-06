Leipzig

Authentische Gaumenfreuden

„Auf der Speisekarte finden sich viele Spezialitäten, allen voran Pelmeni“, berichtet Wirt Sergej Trofymov. Ob mit Schweinefleisch oder Zwiebeln, ob mit Pilzen oder Käse – die mit Hackfleisch gefüllten Teigtaschen werden in ganz unterschiedlichen Variationen angeboten. Es geht natürlich auch ganz ohne Fleisch – die vegetarische Variante heißt Wareniki. Zu den authentisch russischen Gaumenfreuden im Skaska gehören außerdem Borschtsch, die herzhafte Suppe mit Roter Bete, Soljanka oder die vielfältigen Salate. Veredelt wird das kulinarische Angebot mit den passenden Getränken, wie dem St. Petersburger Baltika-Bier vom Fass, russischer Waldmeisterlimonade oder dem „Wässerchen“ Wodka.

Anzeige

Russische Gastfreundschaft trotz Corona

Traditionell ist auch das Ambiente, in dem die Speisen und Getränke im Skaska genossen werden können. Hell, rustikal und mit ganz viel russischer Deko – allen voran der riesigen Sammlung von Matroschkas. Jetzt im Sommer lockt Gäste natürlich auch der riesige Freisitz.

Sergej Trofymov freut sich darauf, seinen Gästen endlich wieder „nah“ sein zu können. Denn für den gastfreundlichen Russen dauerte die seit Mitte März herrschende Zwangspause aufgrund eines Wasserschadens besonders lang. Erst Ende Mai konnten die Renovierungsarbeiten abgeschlossen werden.

Angefangen hat Trofymovs Leidenschaft für russische Köstlichkeiten schon 2007. In einem kleinen Laden im erzgebirgische Schneeberg bot er Spezialitäten aus Russland, Moldawien, Georgien und der Ukraine an. Gepackt vom Großstadtflair und der Lust, die russische Vielfalt auf die Teller der Gäste zu zaubern, eröffnete er 2018 das Restaurant in der Südvorstadt. „Der richtige Schritt“, freut sich der Gastronom.

Restaurant Skaska | Arthur-Hoffmann-Straße 111 | 04275 Leipzig (Südvorstadt) | Tel.: 0341 65839172 | www.skaska.eu | Facebook: Skaska Restaurant Leipzig | Instagram: @skaskaleipzig

Von PR/LMG