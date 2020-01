Leipzig

Das Wirtshaus zum Nibelungen lädt für den 1. März ab 12 Uhr wieder zum Rippchen-Essen ein. Auf den Tisch kommen Rippchen in allen Variationen, dazu gibt es hausgemachte Semmelknödel, Klöße, Bratkartoffeln und Bäckerbrot. Das Motto lautet „ Rippchen satt“. Eine Reservierung ist unbedingt zu empfehlen.

Wer nicht bis dahin warten möchte: Im Wirtshaus zum Nibelungen findet am 18. Januar ab 18 Uhr ein großes Fischessen mit „Kochen vor dem Gast“ statt, am 25. Januar ab 18 Uhr wird zum Wintergrillen an der Feuerschale und für den 1. Februar ab 18 Uhr zum Schlachtfest eingeladen. In der Wintersaison hat das Wirtshaus an jedem Freitag, Sonnabend und Sonntag geöffnet. Ein Pluspunkt ist der große Spielplatz direkt vor der Tür. Ideal für Familienfeiern ist der Saal mit bis zu 100 Plätzen.

Zum Nibelungen,Nibelungenring 69a / KGV Gartenfreunde Lößnig-Dölitz,04279 Leipzig (Lößnig),Telefon 01575 4123306,www.zumnibelungen.de

Von PR/LMG