Sommer in Leipzig – und auch auf dem Freisitz vor dem Weinhaus Vogler direkt am Coppiplatz. Hier läuft es selbst in Corona-Zeiten gut. An den fünf kleinen Tischen finden sich jeden Tag einige Genießer ein. Überlaufen ist es aber nicht. „Hier sitzen Sie sicher“, sagt Gunda Vogler, „mit einem guten Sicherheitsabstand können Sie ganz unbeschwert Kaffee und Kuchen genießen.“

Auch im Fachgeschäft gibt es etwas Neues: die Weine vom Weingut Henke in Sörnewitz bei Meißen. „Die Winzer haben dort vor einigen Jahren eine Wassermühle gekauft und darin ihren Weinkeller eingerichtet“, sagt die Weinkennerin. Das ungewöhnliche, historische Ambiente habe sie beeindruckt. Von hier hat sie einen Goldriesling und einen Schieler mitgebracht – „zwei ganz typische Rebsorten, die vor allem in Sachsen angebaut werden“.

Weinhaus Vogler | Coppistraße 97 | 04157 Leipzig-Gohlis | Tel.: 0341 46376732 | www.weinhaus-vogler.de

