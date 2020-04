Leipzig

Das es in der aktuellen Situation nicht möglich ist, die Öfen in der Entenbraterei täglich auf Volllast zu fahren, ohne zu wissen ob ein Abverkauf zustande kommt, ist sicher verständlich. Deshalb setzt der Schloßkrug ein Abholungszeitfenster. Dieses ist samstags von 11.30 bis 13 Uhr. Bestellen können Interessierte täglich, allerdings bis spätestens Freitag 15 Uhr per E-Mail über das Kontaktformular auf www.schlosskrug-gundorf.de. Wer möchte, kann die Speisen auch problemlos an einem anderen Wochentag genießen, da das Küchen-Team die Speisen portionsweise im Aromabeutel vakuumiert. Diese können mindestens zehn Tage im Kühlschrank aufbewahrt und nach Belieben im Wasserbad erwärmt werden. Auch diese Speisen können samstags im Schloßkrug abgeholt und bis Freitag 15 Uhr bestellt werden. Eine Anleitung mit Video gibt es auf der Internetseite des Restaurants. Über das Speisenangebot informiert die Wirtsfamilie Klemenz ihre Kunden auf der Startseite ihrer Internetseite.

Schloßkrug GundorfLeipziger Straße 20404178 Leipzig (Böhlitz-Ehrenberg)Endhaltestelle Linie 7Tel.: 0341 5501840www.schlosskrug-gundorf.de

Von PR / LMG