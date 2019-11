Leipzig

Das Restaurant Sancho Pancha, Leipzigs dienstältester Mexikaner, direkt am Eingang zum Clara-Zetkin-Park in Schleußig, ist immer einen Besuch wert. Denn im November und Dezember lädt die beliebte Tex-Mex-Aktion „ Spareribs satt“ wieder zu knusprig gegrillten Rippchen vom Schwein – oder neu auch vom Rind. Nur einmal zahlen und schon kommen die Leckereien in der hauseigenen Barbecue-Soße so lange auf den Tisch, bis man wirklich satt ist.

Derzeit gelten im Sancho Pancha übrigens wieder die Herbst- und Winteröffnungszeiten: wochentags von 17 bis 23 Uhr (warme Küche bis 22 Uhr), am Wochenende und an Feiertagen ab 12 Uhr. Montags ist Ruhetag. Über die Feiertage bleibt das Restaurant vom 23. Dezember bis 6. Januar geschlossen.

Sancho Pancha

Industriestraße 2

04229 Leipzig

Tel.: 0341 4804284

www.sanchopancha.de

