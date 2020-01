Leipzig

Wenn es draußen winterlich kalt ist, lohnt sich ein Besuch des Restaurants Sancho Pancha, Leipzigs dienstältestem Mexikaner, direkt am Eingang zum Clara-Zetkin-Park in Schleußig. Denn noch bis Februar heißt es hier: „ Spareribs satt“. Die beliebte Tex-Mex-Aktion lässt knusprig gegrillte Rippchen vom Schwein – oder neu auch vom Rind – so lange auf den Tisch kommen, bis man wirklich satt ist. Dabei zahlen die Gäste nur einmal. Weitere Tex-Mex-Klassiker von feurig-scharf bis fruchtig-mild und die Cocktail-Karte – und die Kälte vor der Tür ist vergessen.

Noch bis April gelten im Sancho Pancha übrigens die Winteröffnungszeiten: wochentags von 17 bis 23 Uhr (warme Küche bis 22 Uhr), am Wochenende und an Feiertagen ab 12 Uhr. Montags ist Ruhetag.

Sancho PanchaIndustriestraße 2, 04229 Leipzig ( Schleußig)Tel.: 0341 4804284www.sanchopancha.de

Von PR/LMG