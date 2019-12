Leipzig

Jetzt, wo es früh dunkel wird und der Winter langsam Einzug hält, hat Monika Maywald das passende Rezept, um diese Zeit angenehm zu überstehen: Sie lädt zu Weinabenden in die gemütliche Atmosphäre des [w]einstein 13 ein.

Eine schöne Gelegenheit dazu bietet sich am 7. Dezember ab 18 Uhr, wenn das Team des [w]einstein 13 zum Gohliser Glühweintreff lädt. Der Duft des hauseigenen Glühweins verführt zum Genuss, der Mann am Piano trägt seinen Teil zur verzaubernd vorweihnachtlichen Stimmung bei, und die Gäste genießen Glühwein fernab vom Trubel des Weihnachtsmarktes in der City. Hier findet sich zudem der passende Wein zur weihnachtlichen Tafel oder ein perfektes Geschenk: Gutscheine für einen Weinabend sind besonders beliebt.

Alle Termine, Gutscheine und Tickets gibt es zu den Öffnungszeiten im Geschäft oder online auf www.weine-events.de

[w]einstein 13

Breitenfelder Straße 20

04155 Leipzig

Tel.: 0172 9283063

www.weine-events.de

Von PR/LMG