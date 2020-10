Wärme tanken im Riff: Badespaß und Leckeres

Bad Lausick

Während die Kids sich in der Spaßpyramide an den Sprungtürmen messen oder sich auf eine der Erlebnisrutschen wagen, haben die Erwachsenen im Solebecken unter freiem Himmel Gelegenheit, die Seele baumeln zu lassen.

Während der sächsischen Herbstferien öffnet das Riff morgens bereits 9 Uhr, bis 22 Uhr kann nach Herzenslust geplanscht und gebadet werden. Wenn nach dem Wasserspaß der Hunger kommt, bieten Innengastronomie, Saunabar und Außenrestaurant Leckereien.

Neu in diesem Jahr ist das Weihnachtsfeier-Special. Es beinhaltet den Bad-Eintritt für 1,5 Stunden und ab 19 Uhr einen Cocktailempfang im Restaurant. 19.30 Uhr wird das kulinarische Genussbüfett eröffnet und 20.15 Uhr gibt es Musik vom Riff-DJ. Die Weihnachtspartys finden am 27. November sowie am 11. Dezember statt. Weitere Infos und die Anmeldung per Mail unter hunger@riff-badlausick.de.

Kur- und Freizeitbad Riff | Am Riff 3 | 04651 Bad Lausick | www.freizeitbad-riff.de

