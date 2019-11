Leipzig

Was schenkt man Genießern zu Weihnachten? Ein individuelles Präsent aus dem Weinhaus Vogler! Gunda Vogler bietet alles, was das Herz begehrt – Feinkost, Schokolade oder die beliebte Leipziger Weinsinfonie mit Rosé, Rot- und Weißwein sowie Secco mit passenden Trüffeln. Liebevoll werden die „Zutaten“ zum Geschenk zusammengestellt. Auch Whiskys und Spirituosen machen das Weinhaus zur ersten Adresse für Kenner. Zum Verkosten steht jetzt „The Nine Springs Triple Cask“ bereit, ein Single Malt aus Leinefelde im Harz. Wie schmeckt der deutsche Whisky? „Ach, lecker! Überraschend gut“, schwärmt Gunda Vogler.

Für den Weihnachtseinkauf öffnet sie ihren Laden im Dezember länger: bis Weihnachten an den Adventssamstagen und Heiligabend von 9.30 bis 12 Uhr und werktags von 11 bis 18 Uhr.

Weinhaus Vogler

Coppistraße 97

04157 Leipzig

Tel.: 0341 46376732

www.weinhaus-vogler.de

