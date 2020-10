Weihnachtliches im Lagovida am Störmthaler See

Zwenkau

In den letzten Wochen vor Weihnachten kann es oft schon einmal hektisch zugehen. Doch eigentlich ist die Zeit dafür da, um sich zu erholen und zu besinnen. Da kommt eine genüssliche und entspannende Auszeit im Lagovida am Störmthaler See gerade recht.

Beim Adventslunch am 29. November, 6. und 13. Dezember kann man jeweils von 12 bis 14 Uhr in aller Ruhe die Adventsmittage im Kreise seiner Lieben verbringen. Für 35 Euro pro Person wartet ein ausgewogenes Lunch-Buffet mit hausgemachten und regionalen Spezialitäten. Getränke wie Kaffee, Tee, Wasser und Säfte sind inklusive. Eine Reservierung ist erforderlich. Wer in der Vorweihnachtszeit ein bisschen Kultur genießen möchte, sollte sich die Musikalische Adventslesung inklusive eines 3-Gäng-Menüs am 2. Dezember nicht entgehen lassen. Schließlich ist Weihnachten mehr als Geschenke und Weihnachtsschmaus. Zwei bezaubernde Leipziger Damen entführen die Gäste ab 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) in eine vorweihnachtliche Auszeit. Wer dabei sein will, sollte sich rechtzeitig Karten zum Preis von 50 Euro sichern. Reservierungen sind telefonisch unter 034206-7750 oder per E-Mail an info@lagovida.de möglich.

Anzeige

Lagovida | Hafenstraße 1 | 04463 Großpösna | Tel.: 034206 7750 | www.lagovida.de

Theke – der regionale Appetitmacher Theke – das ist der Gastroguide für Leipzig und die Region. Monatlich neue Restaurantempfehlungen und kulinarische Einkaufstipps sowie leckere Rezeptideenerhalten Sie hier!

Guten Appetit!

Von PR/LMG