Das Restaurant Thiseas in Schleußig ist bekannt für sein stilvolles Ambiente, moderne griechische Küche – und die einmalige Lage an der Weißen Elster. Hier können die Gäste im Sommer auf dem hauseigenen Schiff direkt am Wasser speisen.

Am Mittwoch, 18. März, findet ab 19 Uhr die fünfte Weingala statt. Dazu hat das Restaurant den preisgekrönten Chefkoch Apostolos ­ Altanis eingeladen. Verkostet werden die besten griechischen Weine der ausgezeichneten Weingüter Ktima Gerovassiliou und Ktima ­Biblia Chora – natürlich zu einem kreativen Menü, bei dem unter anderem Goldbrassenfilet, gebackenes Lammfleisch und geräucherte Lachs-Tarte serviert werden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt – eine rechtzeitige Reservierung wird daher unbedingt empfohlen.

ThiseasHolbeinstraße 28a04229 Leipzig (Schleußig)Tel.: 0341 4771570www.thiseas.de

