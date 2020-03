Leipzig

Ein klassisches Wiener Kaffeehaus mit Seeblick – das gibt es wirklich. Und zwar bald ganz in der Nähe von Leipzig. Am 20. März öffnet das Caféhaus Sibylla Augusta am Kap Zwenkau, um seine Gäste im Café und auf der großzügigen Sonnenterrasse mit selbstgeröstetem, aromatischen Kaffee zu verwöhnen. Die feine Zuckerbäckerei darf dabei nicht fehlen – das Team serviert hausgemachte Torten und Kuchen sowie Eis und kleine Leckereien.

„Das Kaffeehaus soll ein Ort zum Plaudern, Entspannen und Genießen sein“, sagt Betreiber Günter Bauer und Co-Inhaber Christian Müller gibt noch einen Tipp: „Mit unserem Coffee to go können Sie bei einem Spaziergang am Zwenkauer See, den Alltag vergessen.“

Caféhaus Sibylla AugustaSeepromenade 804442 ZwenkauTel.: 03420 3556050www.cafehaus-sibylla.de

Von PR/LMG