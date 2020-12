Wohlig-warme Weihnachten mit den Winter-Likören von Gepp’s Feinkost

Leipzig

Abwechslung für die Hausbar gesucht? Bei Gepp’s in den Promenaden Hauptbahnhof sind neue Winter-Liköre eingetroffen. Ob Bratapfel, Cranberry-Zimt oder Winter-Pflaume – die Likör-Kreationen von Gepp’s versprechen wohlig-wärmenden Wintergenuss. Neu im Programm ist auch der Glüh-Gin – ein Gewürz-Gin, der heiß getrunken wird – sowie ein prickelnder Winter-Prosecco.

Neues für die Zunge gefällig? Die Liköre eignen sich ideal als flüssige Praline. Dafür werden sie mit einem Tropfen Essig versehen, der sich wie eine Pralinenfüllung auf der Zunge ausbreitet. Das Gepp’s-Team berät Sie gerne.

Natürlich sind auch die Bestseller wie der Butterscotch-Likör mit irischem Whiskey weiterhin erhältlich. Abgefüllt werden die Tropfen frisch im Laden in Flaschengrößen von 40 bis 700 Millilitern, die Gepp’s in der Weihnachtszeit auch in Tannen- oder Sternform anbietet.

GEPP’S Feinkost

Promenaden Hauptbahnhof

Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig

Tel.: 0341 55012250 www.gepps.de

