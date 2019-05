Senioren, die schon seit Jahrzehnten Wohneigentümer sind, können sich freuen. Denn seitdem haben die Immobilienpreise fast überall in Deutschland kräftig zugelegt. Doch wie lange hält der Boom noch an? Und was nützt dieser Wertzuwachs, wenn er genau wie das Vermögen selber fest in der Immobilie gebunden ist?