Bad Schwartau

Anngrit M. kann nur schwer von ihrem Stuhl aufstehen. Der Rücken schmerzt. Die Beine brennen. Alles tut ihr weh. Die Diagnose: Fibromyalgie. Hinter der Krankheit versteckt sich wörtlich übersetzt ein Faser-Muskel-Schmerz. Ausgelöst wurde die Krankheit vor rund sieben Monaten durch eine Infektion mit dem Coronavirus. Nun will die Bad Schwartauerin aufklären – und im Bestfall Menschen helfen, denen es ähnlich geht.

Angefangen hat alles im März, als die 51-Jährige mit ihrem Partner drei Tage in Kitzbühel verbringt. „Wir sind Ski gefahren, ich fühlte mich wie ein junger Gott“, erzählt die lebensfrohe Frau. Doch kurz darauf häufen sich die Nachrichten über die Verbreitung des Coronavirus. Immer mehr Leute raten Anngrit M. und ihrem Partner dazu, sich testen zu lassen. „Das haben wir dann am 16. März getan. Zwei Tage später haben wir beide erfahren, dass wir positiv getestet wurden“, erzählt sie. Zu diesem Zeitpunkt haben sie sich ohnehin bereits sicherheitshalber in Quarantäne begeben.

Viereinhalb Wochen an Corona erkrankt

Es folgen zunächst ruhige Tage. „Es fühlte sich an wie Grippe. Aber ich hatte keinen Husten und auch kein Fieber“, erzählt die 51-Jährige. „Man fühlte sich wie vom Lkw überrollt.“ Nach zehn Tagen verschlimmern sich die Symptome. Ihr Freund schläft fast zwei Tage durch. „Ich dagegen habe gar nicht mehr geschlafen nachts“, sagt sie. 14 Tage nach der Diagnose folgte der nächste Test. Ihr Freund ist jetzt negativ, sie dagegen noch immer positiv.

„Ich wurde immer wieder getestet, insgesamt war ich viereinhalb Wochen positiv“, sagt Anngrit M. Schwindel, Kopfschmerzen, Migräne, Gliederschmerzen, Konzentrationsstörungen: All das kommt in der Folgezeit an Symptomen hinzu. „Ich habe kaum einen Kantstein hochgehen können“, erzählt sie. „Aber das Schlimmste war, dass man mir das nicht angesehen hat. Ich hatte immer das Gefühl, mir glaubt vielleicht keiner, wie schlecht es mir geht.“ Es folgt eine Odyssee an Arztbesuchen – immer mit dem Rückhalt ihrer Hausärztin. „Ich wüsste nicht, was ich ohne die gemacht hätte“, sagt Anngrit M..

„Ich war todmüde und konnte nicht schlafen“

Im Mai kippt die 51-Jährige plötzlich um, ihr Freund ruft den Rettungswagen. Im Krankenhaus wird sie untersucht – doch auch hier ohne Diagnose wieder entlassen. „Meine Gelenke und Organe waren top in Ordnung, aber ich konnte mich trotzdem nicht bewegen“, erzählt sie.

Die Nächte bekommt sie meist gar keinen Schlaf. „Ich war todmüde, aber konnte nicht schlafen. Also habe ich gelesen, nächtelang“, erzählt die Bad Schwartauerin. Immer wieder hört sie von verschiedenen Ärzten, dass sie Geduld haben muss, bekommt am Ende von einem Mediziner sogar Antidepressiva verschrieben. „Da saß ich hier und war wirklich fix und fertig“, sagt sie mit Tränen in den Augen.

Im Juli dann ein Glückstreffer: „Da habe ich von einer Studie der Medizinischen Hochschule Hannover gelesen, die sich mit Spätfolgen von Corona beschäftigt und den Professor direkt angeschrieben“, sagt sie. Der antwortet noch an einem Sonntag und sorgt dafür, dass sie einen Termin bekommt.

Im August kam die Diagnose

In der Klinik wird sie im August von Kopf bis Fuß untersucht – und die Ärzte finden heraus, dass sie unter dem Faser-Muskel-Schmerz leidet. So wie viele andere Corona-Infizierte auch. „Das war wie ein Geschenk. Plötzlich hab ich mich nicht mehr so alleine gefühlt“, sagt Anngrit M. Im August kann sie in die Ostseeklinik nach Damp, wo sich erneut ein Experte mit ihr beschäftigt und die Fibromyalgie bestätigt.

Doch Medikamente kann er ihr nicht verschreiben, es gibt derzeit keine wirksame Therapie gegen Fibromyalgie. „Er hat gesagt, der einzige, der mir helfen kann, ist der Mensch, den ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue“, erzählt sie.

Seitdem versucht Anngrit M., die Diagnose anzunehmen. Ein bisschen Bewegung mithilfe eines Arm- und Beintrainers, Aquajogging, Wärme und kurze Spaziergänge sollen helfen. „Das ist aber eher ein Bank-Hopping. Ich brauche ständig Pausen“, sagt sie. Doch trotz aller Einschränkungen ist die Erleichterung da, dass nun klar ist, was die Schmerzen auslöst. „Und genau deshalb möchte ich es öffentlich machen. Es soll sich niemand so alleine fühlen und jahrelang um eine Diagnose kämpfen. Vielleicht gibt es ja mehr Erkrankte, denen es so geht. Dann sollen die einfach mal lesen, was Fibromyalgie ist.“

Erfahrungsaustausch Wer mit Anngrit M. Kontakt aufnehmen möchte, kann sich per E-Mail an Maike.Wegner@ostsee-info.de oder unter Telefon 04 51/292 08 16 an die Lübecker Nachrichten wenden. Bei grundsätzlichen Fragen ist der Kreis Ostholstein zuständig. Er ist per E-Mail an buergertelefon-oh@kreis-oh.de erreichbar. Weitere Infos gibt es auch beim Land unter Telefon 04 31/79 70 00 01

Unterstützung von Familie, Freunden und Arbeitskollegen

Bisher konnte Anngrit M. keinen Tag ohne Schmerzen verbringen. Ihre 80-jährige Nachbarin hilft ihr manchmal, die Einkäufe zu tragen. „Das sollte doch eigentlich andersrum sein“, sagt die zweifache Mutter. Unterstützung bekommt sie vor allem von ihrer Familie und den Freunden. Aber auch ihre Arbeitskollegen halten ihr den Rücken frei. „Das ist wirklich etwas ganz Besonders. Ich bekomme manchmal Videobotschaften oder Grüße aus der Firma.“

Wann und in welchem Maße sie irgendwann wieder arbeiten kann, weiß Anngrit M. derzeit noch nicht. Eine riesige Herausforderung für die energiegeladene Frau, die sonst alle mitreißt und gute Laune verbreitet. Aber jetzt braucht sie Halt. Von ihren Töchtern, die ihr unter anderem ein Büchlein zum Notieren ihrer Gedanken und einen Becher zum Wohlfühlen geschenkt haben. Von ihrem Freund, der aufpasst, zuhört und immer versucht zu helfen. Von ihrer Mutter, die ihr in die Augen schaut und weiß, wie es ihr geht. Und von den Kollegen, die sich auf ihre Rückkehr freuen – wann auch immer das sein wird.

Von Maike Wegner