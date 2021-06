Erfrischende Gesichtspflege an heißen Tagen

Doch was wir am Sommer so lieben, ist für unsere Haut oft eine Herausforderung. Denn UV-Strahlen, Schweiß, Chlor- und Salzwasser sorgen dafür, dass sie schnell Feuchtigkeit verliert und austrocknet. Daher ist neben Sonnenschutz eine feuchtigkeitsspendende Hautpflege im Sommer besonders wichtig.

Worauf man für intensive und lang anhaltende Feuchtigkeit in der Hautpflege achten muss? Wirksame Inhaltsstoffe in kraftvoller Kombination: pure Hyaluronsäure und Trehalose – wie in der Gesichtspflegelinie Neutrogena Hydro Boost für nonstop Feuchtigkeit – den ganzen Tag!

Doch was macht diese beiden Inhaltsstoffe so besonders? Während Hyaluronsäure schon lange ein bewährter Inhaltsstoff in der Haut- und vor allem Gesichtspflege ist, ist Trehalose für viele noch unbekannt. Dabei ist der Inhaltsstoff gerade in der Natur für Pflanzen und viele andere Lebewesen überlebenswichtig und trägt dazu bei, dass beispielsweise Wüsten auch nach langer Trockenzeit wieder blühen. In der Hautpflege gilt Trehalose als wahres Zaubermittel für lang anhaltende Feuchtigkeit: Der zu 100 Prozent pflanzliche Inhaltsstoff dient als Feuchtigkeitsspeicher und Proteinschutz und hilft, die Feuchtigkeit im Gewebe und so die natürliche Struktur der Haut zu erhalten.

In der beliebten Gesichtspflegelinie Neutrogena Hydro Boost wird pures Hyaluron mit 100 Prozent pflanzlicher Trehalose gepaart.

In Kombination sorgt das Power-Duo aus Hyaluron und Trehalose in der beliebten Gesichtspflegelinie für einen intensiven Feuchtigkeits-Boost – für nonstop Feuchtigkeit den ganzen Tag.

