Fünf Prozent in Deutschland leben mit einer Seltenen Erkrankung

Heutzutage sind etwa 8.000 Seltene Erkrankungen bekannt. Als selten gilt eine Erkrankung, wenn nur maximal 5 von 10.000 Personen betroffen sind. Häufig äußern sie sich durch viele unspezifische Symptome, wodurch die richtige Diagnose erschwert wird. Mit dem weltweiten Tag der Seltenen Erkrankungen, dem Rare Disease Day, wird über diese Krankheiten und die besondere Situation von Menschen, die damit leben, aufgeklärt.

Jedes Jahr wird am letzten Tag im Februar mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen zu Seltenen Erkrankungen informiert.

Die durch den Rare Disease Day geschaffene Aufmerksamkeit und das verbreitete Wissen sollen dazu beitragen, Diagnosezeiten zu verkürzen und Therapieoptionen zu verbessern. „Es ist nicht zu akzeptieren, dass Patientinnen und Patienten im 21. Jahrhundert noch immer viele Jahre auf eine Diagnose warten müssen“, findet Nicole Schlautmann, Leiterin des Geschäftsbereichs Seltene Erkrankungen bei Pfizer in Deutschland.

Seit über 30 Jahren arbeitet Pfizer an der Erforschung und Entwicklung von Therapien für Menschen mit Seltenen Erkrankungen. Bisher stellt das Unternehmen über 20 Wirkstoffe für die Behandlung von über 40 Seltenen Krankheitsbildern zur Verfügung. Bisher können insgesamt allerdings nur rund drei Prozent aller Seltenen Erkrankungen mit zugelassenen Medikamenten spezifisch behandelt werden. Da etwa 80 Prozent der Seltenen genetische Ursachen haben, ist ein wichtiger Forschungsansatz in diesem Bereich die Entwicklung von sogenannten Gentherapien.

