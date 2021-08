Der von der Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, veranstaltete Patiententag ist erstmalig als Hybridveranstaltung geplant. Sie können vor Ort im Scandic Hotel in Berlin oder auch online teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Beim Patiententag haben Interessierte die Möglichkeit, sich vor Ort oder online mit Experten, Betroffenen und Angehörigen zu Myeloproliferativen Neoplasien auszutauschen. Dazu gehören die seltenen Erkrankungen Myelofibrose, Polycythaemia vera, chronische myeloische Leukämie und Myelodysplastisches Syndrom. Bei allen ist die Blutbildung betroffen, das heißt, bestimmte Blutzellen vermehren sich übermäßig oder in einem falschen Verhältnis zueinander.

Namhafte Experten halten Vorträge zu den einzelnen Krankheitsbildern und ihren Symptomen sowie dem Umgang mit einer solch seltenen Krankheit. Im Rahmen von Workshops und sogenannten „Sprechstunden“ können die Teilnehmer individuelle Fragen stellen, sich mit anderen Teilnehmern austauschen oder Selbsthilfeorganisationen kennenlernen.

Egal ob Sie vor Ort in Berlin oder zu Hause am Computer teilnehmen möchten, melden Sie sich jetzt schon an. Auf unserer Website finden Sie immer auch tagesaktuelle Informationen zum Patiententag und weitere Informationen, wenn Sie sich weiter über Myelofibrose, Polycythaemia vera oder die chronische myeloische Leukämie informieren wollen.

• Bitte beachten Sie: Die Teilnehmerzahl vor Ort ist aktuell auf 50 Personen beschränkt.

• Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

• Es wird ein Sicherheitskonzept geben, das den aktuell geltenden Corona-Hygienevorgaben entspricht.

• Alle Informationen und Unterstützung für Ihren technischen Zugang zur Veranstaltung erhalten Sie auf der Website und nach Anmeldung per E-Mail.

Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie unter dem weiterführenden Link.

