Virtueller Patiententag: Für Menschen mit seltenen Blutkrebserkrankungen

Am Samstag, den 5. Dezember 2020, findet von 10 bis 13 Uhr ein virtueller Patiententag statt, der Ihnen die Möglichkeit bietet, mit Experten, Betroffenen und Angehörigen in Kontakt zu treten. Die Veranstaltung stellt die MPN-Erkrankungen in den Fokus.