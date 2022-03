„Als wenn nie etwas gewesen wäre:“ In Dänemark breitet sich die Euphorie nach der Pandemie aus

Davon, dass es einmal Maskenpflicht und Abstandsregeln gegeben hat, ist an diesem Freitagnachmittag auf dem belebten Enghave Plads in Kopenhagen nichts zu spüren. In der Frühlingssonne sitzen Menschen vor den Cafés, die Tische sind wieder näher aneinander gerückt. Wem es noch zu kalt ist, nimmt drinnen Platz, ohne sich Gedanken über Corona-Pass oder Gästezahl zu machen.

„Ich hab‘ das Gefühl, es liegt so eine Euphorie über der Stadt. Die Leute wollen gerne raus und nehmen Corona nicht mehr so ernst“, sagt die 28-jährige Emilie Kirkebække, die mit ihrem Freund bei einem Kaffee den Start ins Wochenende genießt.

Keine Regeln trotz Höchstwerten

Seit dem 1. Februar gelten in Dänemark so gut wie keine Corona-Regeln mehr. Strahlend hatte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen das Ende der Maßnahmen bei einer Pressekonferenz verkündet und in blumigen Worten von einem Sommer voller Feiern und Festivals geschwärmt. So wenig umstritten, wie der Schritt im Land selbst war, so sehr verwunderte er Beobachterinnen und Beobachter im Ausland. Denn Dänemark meldete zu dem Zeitpunkt laufend neue Rekorde bei der Zahl der Neuinfizierten. Zwischenzeitlich steckten sich täglich zehnmal so viele Menschen mit Corona an wie zum selben Zeitpunkt im Jahr davor.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen während einer Pressekonferenz. Quelle: IMAGO/Ritzau Scanpix

„Aber trotz der vielen Infizierten konnte man sehen, dass Omikron wesentlich weniger gefährlich war als frühere Varianten, und dass es weniger Corona-Patienten in den Krankenhäusern gab“, sagt Ole Frilev Olesen, Professor am Institut für Public Health der Universität Kopenhagen und Direktor der European Vaccine Initiative. Weil gleichzeitig ein großer Teil der Bevölkerung schon die dritte Impfung erhalten hatte, sahen die Behörden keine Gefahr mehr für das Gesundheitswesen – und schafften alle Corona-Maßnahmen ab.

Generelle Immunität in der Bevölkerung

Die Folge: Die Infektionszahlen in Dänemark gehen stark zurück. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nur noch bei rund 1100 (Stand 18.02.). Allerdings sind die Zahlen kaum noch aussagekräftig, weil in der einstigen Turbo-Test-Nation kaum noch getestet wird. Die Schnelltestzentren sind seit Anfang März geschlossen, und auch PCR-testen soll sich in dem Land nur noch, wer Symptome hat und gleichzeitig zu einer Risikogruppe gehört.

Aber die Behörden untersuchen auch das Abwasser. Und hier, tweetete der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke in dieser Woche, zeige sich ebenfalls eine sinkende Tendenz im Infektionsgeschehen: „Seit dem Höhepunkt in Woche 6 ist in allen Regionen ein Rückgang zu beobachten.“

Auch Lars Østergaard, Facharzt für Infektionskrankheiten am Universitätskrankenhaus Aarhus, meint: „Wir stehen jetzt viel besser da als noch vor ein paar Wochen.“ Die Patienten, die ernsthaft an Covid-19 erkrankten, seien zum Großteil entweder chronisch krank oder nicht geimpft.

Lage in Krankenhäusern entspannt

Sowohl auf den Intensivstationen als auch auf den normalen Stationen ist die Lage entspannt. Rund die Hälfte der Patientinnen und Patienten mit einem positiven Corona-Test, die gerade in dänischen Krankenhäusern behandelt werden, sind zudem laut dem staatlichen Forschungsinstitut SSI aus einem anderen Grund im Krankenhaus und nur zufällig auch infiziert. Das gilt demnach auch für etwa zwei von fünf Todesfällen nach einer Corona-Infektion.

Wirklich sichtbar ist Corona in Dänemark fast nur noch in den Pflegeheimen. Hier tragen Mitarbeitende und Besuchende vielerorts noch Maske, um ältere und besonders gefährdete Menschen zu schützen. Doch auch in anderen Bereichen wird Dänemark noch mit Nachwehen der Pandemie umgehen müssen. In den Krankenhäusern sind viele Pflegerinnen und Pfleger am Rande der Erschöpfung. In den Kitas sind Erzieherinnen und Erzieher mit Stress krankgemeldet.

Corona-Infektionen sind hier dagegen immer seltener ein Problem. Und auch neue Varianten wie Deltacron müssen die Dänen nicht fürchten, meint Gesundheits-Experte Ole Frilev Olesen. „Dadurch, dass sich so viele Menschen mit Omikron infiziert haben, haben sie eine gute Immunabwehr aufgebaut, die sie auch vor der neuen Variante schützen wird.“

Für viele Dänen ist der Alltag schon wieder fast wie vor der Pandemie. „Das einzige, was ich immer noch mache, ist mir die ganze Zeit die Hände zu desinfizieren“, erzählt der 58-jährige Morten Svendsen, der auf dem Kopenhagener Enghave Plads auf einem Mauervorsprung in der Sonne sitzt, sein Fahrrad neben sich angelehnt. „Ansonsten bewege ich mich völlig normal. Als wenn nie etwas gewesen wäre.“

Von Julia Wäschenbach/RND