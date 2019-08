Wenn es schnell gehen muss, greifen viele zu Fertigprodukten. Doch in stark verarbeiteten Lebensmitteln stecken oft Geschmacksverstärker. Wie erkennt man Glutamat und Co.? Gibt es Alternativen zu Lebensmittelzusatzstoffen? Und sind Geschmacksverstärker wirklich so ungesund?