Leipzig

Ein zuverlässiger Corona-Test, für den man lediglich gurgeln muss, der ein schnelles Ergebnis liefert und darüber hinaus nicht viel kostet – es klingt nach der Quadratur des Kreises, den Forscher des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie und des Klinikums St. Georg jetzt in Aussicht stellen. Denn die bisherige Zwickmühle ist bekannt: Antigen-Schnelltests haben eine vergleichsweise hohe Fehlerquote, dagegen ist die sichere PCR-Methode aufwendig und benötigt teure Laborausrüstung. Für beide Verfahren ist überdies ein tiefer Rachen-Abstrich nötig, den viele Menschen als sehr unangenehm empfinden.

Gen-Vervielfältigung bei gleichbleibender Temperatur

Solange der überwiegende Teil der Bevölkerung aber noch nicht gegen Corona geimpft ist, gelten häufige und zügige Tests als elementares Mittel, um die Ausbreitung zu bremsen. Der Test, den eine Forschergruppe um Lukas Bokelmann und Stephan Riesenberg von der Abteilung für Evolutionäre Genetik am Max-Planck-Institut seit Freitag in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ vorstellt, basiert auf einer alternativen Methode zur Polymerase-Kettenreaktion (PCR), die gleichwohl eines mit ihr gemein hat: Vor der eigentlichen Analyse werden die Geninformationen vervielfältigt, um die Aussagekraft des Ergebnisses zu erhöhen. Die sogenannte „isothermische Vermehrung mittels reverser Transkriptionsschleifen“ (RT-LAMP) benötigt aber nicht nur weniger Ausstattung als das PCR-Verfahren, sie erfolgt darüber hinaus bei gleichbleibender Temperatur und funktioniert mit Gurgelproben.

Hauptautoren der Studie, die diesen Freitag veröffentlicht wird: Stephan Riesenberg (links) und Lukas Bokelmann im Labor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Quelle: MPI für evolutionäre Anthropologie

Die normale RT-LAMP-Methode ist jedoch sehr fehleranfällig und liefert sowohl falsch-positive als auch falsch-negative Resultate. Daher haben die Leipziger Wissenschaftler sie vor allem in drei Punkten verbessert. Erstens fischen sie die Virus-RNA durch magnetische spezifische „DNA-Köder“ aus der Gurgelprobe heraus. So werden Substanzen, die den Test hemmen können, ebenso entfernt wie andere RNA oder DNA, die zu einer falsch-positiven Vervielfältigung führen kann. Zweitens fügen sie ein Helikase-Enzym hinzu, das ebenfalls falsch-positive Vervielfältigung unterdrückt. Und drittens provozieren sie eine Farbreaktion durch einen nicht-pH-abhängigen Farbstoff – dagegen besteht bei normalen RT-LAMP-Tests das Problem, dass der pH-Wert in Gurgelproben variiert.

Eine Smartphone-App wertet das Ergebnis aus

Der Farbstoff ist normalerweise orangerot. Bei einer Corona-Infektion leuchtet er gelb. Damit auch Laien das Ergebnis unabhängig von der individuellen Wahrnehmung oder etwaiger Farbsehschwäche interpretieren können, steht sogar eine Smartphone-App bereit. Auf Grundlage eines Fotos misst das Programm den Farbton und übersetzt diesen in einen Zahlenwert. Die Forschergruppe nennt ihre Weiterentwicklung „Cap-iLAMP“. Die Abkürzung bedeutet ungefähr „Einfangen und verbesserte Schleifen-Vervielfältigung“.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Cap-iLamp-Test verursache pro Person lediglich technische Kosten von etwa einem Euro, schätzt Mitautor Stephan Riesenberg. Denn die Methode ermöglicht die Analyse von 26 Proben in einem Aufwasch. Ist das Resultat allerdings Corona-positiv, müssen alle Proben noch mal einzeln getestet werden, um herauszufinden, an welcher es lag. Daher empfehlen sie das Verfahren vor allem, um sich bei größeren Gruppen schnell einen Überblick zu verschaffen, dass bestenfalls keiner das Virus in sich trägt. Im Rahmen der Kooperation zwischen dem Max-Planck-Institut und dem St. Georg wurde, wie berichtet, parallel ein vereinfachter PCR-Test entwickelt. Wie die neuen Verfahren wirken, haben die Forscher vor Studien-Veröffentlichung unter anderen in einem Leipziger Altenheim dokumentiert.

Von Mathias Wöbking