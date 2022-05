Bei weiter kursierendem Coronavirus kann es durchaus vorkommen, sich im Alltag anzustecken. Was dann? Die verpflichtende häusliche Isolation fällt in Deutschland neuerdings deutlich kürzer aus als bislang. Und was die neuen Regeln konkret besagen, weicht teilweise davon ab, was Corona-Experten und Expertinnen empfehlen. Ein Überblick.

1. Wie sieht die neue Regel für Corona-Infizierte aus?

Gemäß den neuen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) soll die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte nun auf fünf Tage verkürzt werden. Die Isolation soll weiterhin von den Gesundheitsämtern angeordnet werden. Es wird danach zwar „dringend empfohlen“, sich noch solange mit einem Schnelltest selbst zu testen, bis dieser negativ ausfällt. Das ist aber keine Pflicht mehr.

Eine Ausnahme gilt für Beschäftigte in Gesundheitswesen und Pflege. Für sie soll das abschließende Freitesten verpflichtend und nicht nur empfohlen sein. Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Tätigkeit ist laut Empfehlung, dass man zuvor 48 Stunden symptomfrei ist - sowie ein frühestens am Tag fünf gemachter negativer Schnelltest von der Teststelle oder ein PCR-Test.

Bislang war die angeordnete Isolationsdauer deutlich länger: Wer sich mit Corona angesteckt hatte, musste sich für zehn Tage von anderen absondern. Frühestens sieben Tage später konnte man sich mit einem negativen zertifizierten Schnelltest oder PCR-Test freitesten, um die häusliche Isolation zu verkürzen.

2. Ab wann wird die Corona-Isolation auf fünf Tage verkürzt?

Die Anfang Mai vom RKI aktualisierte Leitlinie ist eine Empfehlung. Für die konkrete Umsetzung der Isolations- und Quarantäneregeln sind die Bundesländer zuständig, die voneinander abweichen können. Bayern, Sachsen und Rheinland-Pfalz haben die Isolationszeit beispielsweise schon auf fünf Tage verkürzt, Baden-Württemberg ändert die Regeln zu diesem Dienstag. Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wollen noch diese Woche die kürzere Isolationszeit für Corona-Infizierte festlegen, Niedersachsen Ende der Woche.

Wer infiziert ist, sollte sich im Verdachtsfall über den aktuellen Gesetzesstand im eigenen Bundesland informieren. Zu finden sind die geltenden Corona-Verordnungen der Landesregierungen auf deren Homepage oder auch in dieser Übersicht.

3. Verkürzte Corona-Isolation: Was kritisieren Fachleute?

„Nicht sinnvoll“ sei eine Verkürzung der Isolationszeit dem Epidemiologen Timo Ulrichs von der akkon Hochschule in Berlin zufolge. „Dann kann man sie auch gleich ganz aufheben“, sagte er dem RND. „Das Restrisiko steigt dann ziemlich.“ Der Virologin Isabella Eckerle von der Genfer Universitätsklinik zufolge fehlt ein wichtiger Teil in der RKI-Empfehlung. In ihrem Twitter-Account schreibt sie, dass wer nach fünf Tagen die Isolation verlässt, „am besten für weitere fünf Tage konsequent eine Maske tragen“ sollte.

Um mit der auf fünf Tage verkürzten Isolation konform gehen zu können, sieht es der Virologe Martin Stürmer als „Minimum“ an, danach einen Schnelltest von medizinischem Personal als Bürgertest abnehmen zu lassen - und nicht als Selbsttest zuhause. „Ich halte das für zu gewagt“, sagte er im Gespräch mit dem „ZDF“.

Kritik gibt es auch daran, dass ein negativer Schnell- oder PCR-Test zum Aufheben der Isolation nicht verpflichtend ist. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hält das für außerordentlich gefährlich. „Corona ist kein Schnupfen. Deshalb muss die Ansteckungsgefahr allein die Isolationmaßnahmen bestimmen“, kritisierte Vorstand Eugen Brysch. Er forderte, dass „wenigstens die Freitestung der Angehörigen der Risikogruppe nur per PCR-Test erfolgen darf.“ Dieses Prinzip sollte nach seiner Auffassung auch für medizinisch-pflegerische Berufe gelten.

4. Corona-Infektion: Wie lange ist man ansteckend für andere?

Grundsätzlich gibt es keinen genau definierten Zeitraum, in dem man infektiöses Virus im Körper trägt und ausscheidet. Man weiß also nicht, ab wann genau man nicht mehr ansteckend für andere ist. Das fällt bei jeder Person unterschiedlich aus, wie das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Steckbrief zum Coronavirus festhält. „Als sicher gilt, dass die Ansteckungsfähigkeit in der Zeit kurz vor und nach Symptombeginn am größten ist und dass ein erheblicher Teil von Übertragungen bereits vor dem Auftreten erster klinischer Symptome erfolgt“, heißt es dort mit Bezug auf die Studienlage.

Es gibt nur grobe Richtwerte: Bei Menschen mit leichtem bis moderaten Verlauf geht die Ansteckungsfähigkeit meistens innerhalb von zehn Tagen nach Symptombeginn deutlich zurück. Fünf Tage Isolation sind also deutlich knapper bemessen. Und wer schwerer an Covid-19 erkrankt oder eine Immunschwäche hat, scheidet mitunter deutlich länger infektiöses Virus aus – und kann damit auch länger für andere ansteckend sein.

5. Was tun, wenn der Schnelltest weiter positiv ist oder Symptome spürbar?

Eben weil es so unsicher ist, wie lange man andere noch anstecken kann, sollte man auch nach der verpflichtenden Isolationszeit vorsichtig bleiben, rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Fällt der Schnelltest noch positiv aus, empfiehlt es sich, möglichst weiter in freiwilliger Isolation zu bleiben, bis der Test negativ wird. Ist der Schnelltest negativ, aber noch Symptome wie Halsschmerzen und Schnupfen spürbar, sollte man ebenfalls möglichst zuhause bleiben und Kontakte meiden. Noch bis mindestens Tag 14 nach der Entdeckung der Infektion sollte man vorsichtig bleiben. Das heißt: Man sollte nach Möglichkeit Treffen mit anderen einschränken und bei Kontakt zu anderen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Mit Material von dpa

Von Saskia Heinze/RND