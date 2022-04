Es gibt Corona-Impfstoffe, die noch nicht in der EU zugelassen sind, in anderen Ländern aber schon vielfach verimpft wurden. Gemeint sind etwa Vakzine wie das russische Vektorpräparat Sputnik V, die chinesischen Wirkstoffe Coronavac von Sinovac und Covilo von Sinopharm, sowie das indische Mittel Covaxin von Bharat Biotech International Ltd.

Menschen, die mit diesen Impfstoffen geimpft wurde, müssen eines beachten: Um in der EU den Status als Geimpfte zu erlangen, müssen sie sich laut § 22a des Infektionsschutzgesetzes ein weiteres Mal mit einem von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) empfohlenen Corona-Vakzin impfen lassen.

Neue Stiko-Empfehlung für Zweifachgeimpfte und Geboosterte

Wer bislang nur eine Impfdosis von Sputnik V, Coronavac, Covilo und Covaxin erhalten hat, braucht – „um einen guten Impfschutz sicherzustellen“ – eine neue Impfserie mit Grundimmunisierung plus Auffrischungsimpfung – also eine dreifache Immunisierung. So empfiehlt es die Ständige Impfkommission (Stiko). Zur Verfügung stehen die Vakzine von Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson und Novavax. Die Impfserie soll in einem Abstand von mindestens 28 Tagen zur vorangegangenen Impfung begonnen werden.

Eine neue Empfehlung hat die Stiko Ende März für vollständig Geimpfte und Geboosterte herausgegeben, die mit einem nicht in der EU zugelassenen Vakzin immunisiert wurden. Sie sollen sich einmalig erneut impfen lassen – und zwar mit einem von der EMA empfohlenen mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna. Die Stiko empfiehlt einen zeitlichen Abstand von mindestens drei Monaten zur letzten Impfung.

Altersempfehlungen bei mRNA-Impfungen beachten

Beim Einsatz der mRNA-Impfstoffe sollten die Altersempfehlungen beachtet werden: Unter 30-Jährige sollen sich nach Angaben der Stiko nur mit dem mRNA-Wirkstoff von Biontech/Pfizer impfen lassen, über 30-Jährige können hingegen auch das Präparat von Moderna erhalten. Hintergrund sind die vermehrt beobachteten Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei Jüngeren im Zusammenhang mit den Impfungen von Moderna.

Für Personen, die einen anderen nicht in der EU zugelassenen Impfstoff erhalten haben, gilt: Sie brauchen eine erneute Impfserie mit einem von der EMA empfohlenen Vakzin. Hierbei seien die altersentsprechenden Covid-19-Impfempfehlungen zu beachten, heißt es vonseiten der Stiko.

RND/lb