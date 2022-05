Gerade erst hat man noch ausgelassen mit Freunden den Geburtstag gefeiert, kurze Zeit später stellt sich heraus, dass einer von ihnen positiv auf das Coronavirus getestet wurde – eine nicht unübliche Situation in Corona-Zeiten. Doch was ist jetzt zu tun?

Gesundheitsminister wollen Quarantäneregeln ändern

Bislang war es so, dass sich auch Kontaktpersonen von Corona-Infizierten für zehn Tage in Quarantäne begeben mussten – vorausgesetzt, sie waren nicht vollständig geimpft und geboostert oder eine Impfung beziehungsweise eine Infektion lag länger als drei Monate zurück. Auch wer keinen dreimaligen Kontakt mit dem Virus hatte – also nicht zunächst genesen und danach doppelt geimpft war, oder andersherum – musste sich in den eigenen vier Wänden abschotten.

Frühestens am siebten Tag nach dem letzten Kontakt mit der infizierten Person konnte ein Antigenschnelltest oder PCR-Test durchgeführt werden, um die Quarantäne zu verkürzen.

Vor wenigen Tagen haben die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister von Bund und Ländern nun beschlossen, die Quarantäneregelungen zu verändern. Demnach soll eine Quarantäne für Kontaktpersonen nur noch dringend empfohlen werden. Corona-Infizierte sollen sich ebenfalls nicht mehr für zehn, sondern nur noch für fünf Tage in Isolation begeben.

RKI empfiehlt Kontaktpersonen Quarantäne auf freiwilliger Basis

So sieht es auch die neueste Empfehlung des Robert Koch-Instituts (RKI) vor: Die Behörde rät dazu, sich nach Kontakt mit einer infizierten Person selbstständig für fünf Tage in den eigenen vier Wänden zu isolieren, Kontakte zu reduzieren und täglich einen Antigenschnelltest durchzuführen.

Eine Ausnahme stellen Beschäftigte im Gesundheitswesen dar: Auch ihnen wird eine fünftägige Quarantäne samt Kontaktreduktion empfohlen. Zusätzlich sollen sie sich täglich mithilfe eines Antigenschnelltests auf das Coronavirus testen lassen oder fünf Tage lang einen negativen PCR-Test vor Dienstantritt vorlegen, um Ansteckungen in den Einrichtungen zu vermeiden.

Wer gilt als enge Kontaktperson?

Gerade bei engen Kontaktpersonen kann eine Abschottung in den eigenen vier Wänden durchaus sinnvoll sein, weil bei ihnen das Risiko groß ist, dass sie sich ebenfalls mit dem Virus infiziert haben. Als enge Kontaktperson definiert das RKI Personen, die:

sich länger als zehn Minuten ohne adäquaten Mundschutz in weniger als eineinhalb Metern Entfernung zur Infizierten oder zum Infizierten aufgehalten haben;

mit der infizierten Person gesprochen haben, also einen Face-to-Face-Kontakt hatten, mit einem Abstand von weniger als eineinhalb Metern und ohne adäquaten Mundschutz;

sich mehr als zehn Minuten lang mit der infizierten Person in einem Raum aufgehalten haben, in dem wahrscheinlich eine hohe Konzentration infektiöser Aerosole vorhanden war – unabhängig davon, ob ein Mundschutz getragen wurde oder nicht.

Berücksichtigt werden muss: Die neuen von Bund und Ländern angeregten Quarantäneregelungen gelten momentan noch nicht in jedem Bundesland. Kontaktpersonen sollten sich deshalb im Verdachtsfall unbedingt auf den Internetseiten der örtlichen Gesundheitsministerien über den aktuellen Gesetzesstand informieren.

